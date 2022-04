Présidentielle 2022. Deux candidats "clivants" au second tour selon ce politologue normand

J-4 avant le second tour de l'élection présidentielle, qui oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Selon les derniers sondages, l'écart se creuse entre 9 et 12 % dans les intentions de vote, plaçant le Président sortant en tête. Mais pour Christophe Boutin, politologue cherbourgeois et professeur de droit public à l'Université de Caen, ça n'est pas si simple. "A priori, Emmanuel Macron devrait arriver en tête au second tour", présume-t-il. "Mais c'est moins évident qu'on ne le pense."

L'abstention, la grande inconnue

Car d'après lui, l'enjeu du second tour, par rapport au premier, est surtout d'éliminer le candidat que les électeurs "apprécient" le moins. "Alors, bien sûr Marine Le Pen, qui représente l'extrême droite, peut sembler être la plus évidemment clivante, estime-t-il. Mais Emmanuel Macron est aussi devenu, en quelque sorte, une personnalité clivante, par les choix économiques qu'il a faits tout au long de son quinquennat, par la manière qu'il a eue de répondre aux revendications de la rue, avec une certaine violence à l'encontre des Gilets jaunes, par la politique sociale, certains diraient même 'antisociale' qu'il a pu mener."

Deux candidats "clivants" au second tour ? Impossible de lire le son.

Les deux candidats vont-ils réussir à rassembler ? Deux inconnues subsistent : le report des voix en faveur des dix autres candidats et l'abstention. Au premier tour, dimanche 10 avril, plus d'un quart des Français (+26% par rapport à 2017) ne s'était pas déplacé aux urnes. "Il y a ce chassé-croisé qu'il ne faut pas oublier : une partie des électeurs qui a voté pour divers candidats au premier tour va choisir l'abstention. Et inversement, des abstentionnistes du premier tour vont venir voter au second, soit parce qu'ils ont peur de Marine Le Pen, soit parce qu'ils sentent que Marine Le Pen a des chances de gagner, et vont voter pour elle."

L'abstention peut changer de camp Impossible de lire le son.

Retrouvez les résultats complets et commune par commune à partir de 20 heures dimanche 24 avril en cliquant ici.