Cinéma : deux jours d'horreur à l’Omnia République !

Ce week-end, le cinéma l’Omnia accueille le Festival du film d’horreur et du fantastique. Au programme: projections de courts et longs métrages, expo photo, prix du public et prix des effets spéciaux. Pour cette 3e édition, un concours de maquillages et d’effets spéciaux est organisé. Adeptes du film d’épouvante et autres bizarreries, ce festival est fait pour vous !



Pratique. Vendredi 28 et samedi 29 octobre, à partir de 19h15, cinéma Omnia République, Rouen. Tarif 3,90€ /5€. Tél. 02 35 07 82 70.