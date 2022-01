Ingrédients pour Salade de coquillettes, coppa et parmesan

300 g de coquillettes

150 g de tomates séchées à l’huile

100 g de ricotta

100 g de parmesan

8 tranches de coppa

4 c. à soupe de basilic frais ciselé

3 c. à soupe de vinaigre balsamique

4 c. à soupe d’huile d’olive

sel

poivre mélange 5 baies



Préparation :Plongez les coquillettes dans une casserole d’eau bouillante salée et laissez-les cuire 10 min. Égouttez-les et laissez-les refroidir (ou refroidissez-les en les passant sous l’eau froide). Versez-les dans un saladier.Égouttez les tomates séchées et coupez-les en dés.Garnissez les tranches de coppa d’un peu de ricotta et roulez-les en forme de cigare.Coupez ces cigares en deux ou en trois.À l’aide d’un couteau économe, "épluchez" votre morceau de parmesan afin d’obtenir des copeaux.Ajoutez dans le saladier les dés de tomates et le basilic.Salez, poivrez, puis assaisonnez d’huile et de vinaigre. Mélangez.Incorporez délicatement les copeaux de parmesan et les rouleaux de coppa.Mélangez délicatement et glissez au frais jusqu’au moment de servir.Présentez la salade en verrine.