Présidentielle 2022. Au Havre, le rappeur Médine prend position

Il avait initialement demandé à son père - chargé de voter pour lui par procuration - de choisir Jean-Luc Mélenchon "au 1er et au 2e tours". Finalement, le rappeur du Havre, Médine, devrait "certainement" voter pour Emmanuel Macron "par obligation", dimanche prochain. C'est ce qu'il indique à Médiapart, dans une longue interview publiée lundi 18 avril.

J'ai donné la procuration à mon daron il m'a laissé en vu... Tout est entre ses mains 🙌 🗳 https://t.co/kMNrfNBXH3 pic.twitter.com/NKTvcPedhR — Médine (@Medinrecords) April 8, 2022

Evoquant la famille politique du président sortant, notamment le maire du Havre Edouard Philippe ou le député Sacha Houlié, l'artiste estime que "avec eux, le dialogue est possible et c'est ce qui fait que je vais certainement voter pour Macron au deuxième tour. Je me sens un peu obligé, mais à la fois je garde espoir dans cette possibilité de dialogue, pour que certains sujets puissent être posés avec apaisement, sans qu'on soit à chaque fois dans la polémique".

" L'extrême droite au pouvoir, c'est un point de non-retour "@Medinrecords s'exprime sur le second tour et son rôle d'artiste engagé dans ce contexte politique. Après Mélenchon au premier tour, il votera " certainement " Macron, " par obligation ". Extrait Vidéo. pic.twitter.com/TzbAtMaZ8J — À l'air libre - Mediapart 🔴 (@_alairlibre) April 18, 2022

Surtout, le rappeur rappelle son opposition au Rassemblement national. "Je ne pense pas que Macron-Le Pen, ce soit pareil", estime-t-il. "Si l'extrême droite arrive au pouvoir, ce sera un non-retour : le dialogue ne sera plus possible."

Le Havrais sortira le vendredi 13 mai son prochain album, intitulé Médine France, porté par un premier titre coup de poing.