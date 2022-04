Présidentielle 2022. Deux ministres en Normandie en soutien à Emmanuel Macron

À J-6 du second tour de l'élection présidentielle, les ministres font aussi campagne en Normandie, en soutien à Emmanuel Macron.

La ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion Elisabeth Borne sera ce mardi 19 avril dans le Calvados, à Noues-de-Sienne et Vire. Dans la Manche, déplacement sportif pour Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, qui visitera en fin d'après-midi le club de foot de l'US Avranches. Le ministre animera ensuite une réunion publique en soirée, à 20 h 10, à la salle des fêtes de Saint-Senier-sous-Avranches, aux côtés d'élus locaux. Les députés manchois Bertrand Sorre et Stéphane Travert seront notamment présents, ainsi que la députée européenne Stéphanie Yon-Courtin et l'ancien président de la FDSEA 50, Sébastien Amand.