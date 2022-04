Pays d'Auge. Marine Le Pen fait le plein de soutien avant le débat d'entre-deux tours

Elle a prévu de se mettre au vert pour préparer le débat télévisé d'entre deux tours, programmé mercredi. Mais avant de se mettre en retrait des médias pendant 48 heures, Marine Le Pen a effectué une visite surprise sur le marché de Saint-Pierre-en-Auge, dans le Calvados, lundi 18 avril. Une commune de 7 500 habitants qui l'a placée en tête au premier tour avec 35 % des suffrages (28 % à Emmanuel Macron).

Dans une foule largement acquise à sa cause, la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle a promis à ses partisans : "je ne lâche rien, c'est vous qui me donnez la puissance et la force, (...) c'est pour vous que je me bats".

Quelques militants en faveur d'Emmanuel Macron étaient présents. L'un d'eux, Jérémie Patrier-Leitus, délégué du comité local Horizons à Lisieux, a échangé brièvement avec la candidate. "Comment allez-vous financer vos réformes sociales ?" lui a-t-il notamment demandé, sans obtenir de réponse.

Avec AFP