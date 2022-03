Trois jeunes Normands stars d'une campagne publicitaire

Au moment des fêtes de fin d'année, leur visage s'affichera dans les 230 agences régionale et sur le site internet de la banque en région. Mélanie Debroise, 20 ans, originaire de Ducey, la Granvillaise Coralyne Fontaine, 19 ans, et Tommy Lhomme, originaire d'Hautot-sur-Seine, composent le trio. Ils ont été sélectionnés après un concours lancé par la banque régional sur Facebook. "Près de 5400 fans, par leur vote, ont sélectionné parmi les 588 participants les vingt jeunes de 18 à 30 ans qu'ils estimaient les plus bankable", explique Nicolas Lemarchand, le directeur de la communication de l'enseigne. Un jury de professionnels a ensuite tranché pour n'en retenir que trois.

Jeudi 27 octobre, les trois modèles se sont retrouvés sur la scène du Zénith de Rouen pour une séance photo de plusieurs heures. Instruments de musique en main – la campagne publicitaire sera axée sur l'esprit musical – et cheveux au vent, ils ont été mitraillés sous tous les angles. "J'ai toujours été attirée par cet univers, confie Mélanie Debroise. Alors je vis ce moment comme une expérience de plus. Poser au Zénith de Rouen, devenir Miss écureuil, c'est énorme !". Stars d'un jour, les trois jeunes Normands avaient même le droit à leur loge personnelle.

La campagne publicitaire, réalisée par l'agence toulousaine Prodirect Marketing, sera visible en décembre et janvier prochains en Normandie. Les trois modèles sont repartis avec un book photos et un chèque de 500 €.