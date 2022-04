Tennis de table. Stéphane Ouaiche, l'épatant leader du Caen TTC

Il est l'un des chouchous du public caennais, "Ouaichou" de son surnom. Stéphane Ouaiche, avec son style de jeu atypique, se distingue de ses partenaires. Capable de jouer en rotation à proximité de la table, il a aussi prouvé en jouant à distance pour défendre. Ses contre-attaques sont souvent fatales. Et plusieurs de ses adversaires en ont fait les frais cette saison. Le message est clair : si le Caen TTC est actuellement leader de Pro A, il le doit en grande partie à Stéphane Ouaiche, intraitable depuis le mois d'octobre.

Un homme de club

Stéphane Ouaiche découvre le tennis de table à l'école. Une table était disposée dans la cour de récréation et il y échangea ses premières balles avec ses amis. À huit ans, il prend sa première licence dans le club de Fontenay-sous-Bois avant de partir en 2011 à Villeneuve sur lot. Après huit ans où il obtient deux titres de champion de France en individuel en 2014 et 2016, il décide de rejoindre un nouveau projet afin de commencer un nouveau cycle au Caen TTC. À 28 ans, Stéphane Ouaiche n'est passé que par trois clubs, trajectoire rare qui souligne l'attachement qu'il a envers ses clubs et ses coéquipiers. Dévoué à la réussite du Caen TTC, il n'a pas hésité à donner un coup de pouce à deux reprises avec l'équipe réserve en nationale 2.

Une année exceptionnelle

Neuf victoires en onze rencontres, ça dénote de la saison passée où il était à sept victoires en quinze rencontres. Xavier Renouvin, son entraineur au Caen TTC explique : "Il a confiance, il a eu l'opportunité en début de saison de jouer des adversaires qui lui étaient favorables, ils ne l'agressaient pas trop et il les a battus. Il a donc pris confiance et a un jeu plus offensif et agressif." Ce changement de mentalité s'est fait remarquer lors d'un match à La Romagne, un des adversaires directs pour le titre en Pro A. Alors que Stéphane menait 2 sets à 1 et 8-3 dans le quatrième, la victoire lui tendait les bras. C'était sans compter sur son adversaire qui est revenu pour rempoter cette manche. Dos au mur durant tout le set décisif, il le remporte 11-9. Une victoire qui a permis au club de remporter la confrontation. "C'était un des meilleurs matchs de ma saison, j'ai dû aller chercher ce match au mental, c'était très dur" souligne le pongiste caennais.

Une fin de saison pleine d'objectifs

Devenir champion de France avec le Caen TTC, Stéphane Ouaiche en rêve. Du 24 au 26 juin, il y a aussi les championnats de France à Mouilleron-le-Captif en Vendée. Après ses deux titres obtenus en 2014 et 2016, il compte bien performer de nouveau. "Il y a plein de nouveaux joueurs qui ont explosé. Ce n'était pas facile avant, cette année ça va l'être encore plus. En tant que compétiteur, mon but reste de faire un podium et je vais tout donner pour". Xavier Renouvin dit que tout est possible tant qu'il garde un jeu offensif comme il a actuellement. Le double homme est aussi coché dans son agenda. Après six médailles consécutives dans cette discipline, l'an dernier, il a été éliminé dès les quarts de finale. Il compte donc mettre ce petit accroc de côté afin de repartir une nouvelle fois avec une médaille. "Je souhaite rester à Caen encore plusieurs années" se projette Stéphane Ouaiche, très heureux à Caen. Il désire être l'un des joueurs qui vont écrire l'histoire du club en remportant le plus de titres possibles.

Mardi 3 mai, Angers-Caen TTC, 19h30.