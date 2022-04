Présidentielle 2022. Des Normands parmi les 500 personnalités qui appellent à voter Macron

"Sans illusions, sans hésitation et sans trembler", ils voteront Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Dans une tribune transmise samedi 16 avril à plusieurs médias dont l'Agence France Presse, près de 500 personnalités du monde de la culture indiquent qu'elles feront barrage à Marine Le Pen, dimanche 24 avril.

"L'extrême droite, pour la troisième fois de l'histoire de la Ve République, est au second tour de l'élection présidentielle, aux portes du pouvoir. Jamais elle n'a été aussi près de l'emporter. Aujourd'hui, ce que l'on appelait autrefois le front républicain se fissure. Nous en sommes consternés" écrivent les signataires, parmi lesquels on retrouve notamment les chanteurs et chanteuses Black M, Matthieu Chédid, Clara Luciani, Claudio Capéo, Yannick Noah, Zazie, les animatrices Cristina Cordula ou Valérie Damidot, les humoristes Florence Foresti ou Muriel Robin, les acteurs Guillaume Canet ou François Cluzet ou encore l'écrivain Marc Levy.

Dans la liste de personnalités, plusieurs sont originaires de Normandie dont l'ancienne Miss France Malika Ménard, originaire de Caen, l'humoriste et comédien ornais François Morel ou Maxime Delauney, producteur de cinéma de la Manche.