Seine-Maritime. Où chasser les œufs ce week-end ?

Pâques sans restrictions sanitaires, voilà deux ans que ce n'était plus arrivé ! Ces samedi 16, dimanche 17 et lundi 18 avril, nombre d'associations, entreprises ou sites touristiques en profitent pour organiser de grandes chasses aux œufs. Voici quelques idées pour s'occuper... et se régaler !

3000 œufs au château de Miromesnil

Près de Dieppe, voilà plus de quinze ans que l'on chasse les œufs dans le parc du château de Miromesnil. À travers un grand jeu de piste, les enfants devront retrouver six œufs de couleurs différentes, à échanger contre du chocolat. Petits et grands peuvent aussi s'essayer à des jeux en bois. Rendez-vous samedi et dimanche de 14 à 18 heures et lundi de 10 à 18 heures. Tarif : adultes 5€, moins de 10 ans 4€. Sans réservation. Plus d'infos ici.

Les chasses solidaires du Secours populaire

Le Secours populaire de Seine-Maritime organise une série de chasses aux œufs pendant les vacances. Rendez-vous notamment samedi à Oissel, de 14 à 17 heures, dans le parc du château de la Marquise et lundi dans les parcs des mairies d'Harfleur de 9 à 12 heures et de Mont-Saint-Aignan de 14 à 17h30. Participation solidaire de 2€ par enfant. Sans réservation. Toutes les dates ici.

Parmi les oiseaux

Dimanche et lundi, au parc de Clères, les enfants devront se glisser dans la peau d'ornithologues pour observer les oiseaux et trouver de faux œufs suspendus dans les arbres, les enclos ou les volières. Sur les œufs, un code ou une couleur sera visible, pour décoder un mot mystère et gagner du chocolat ! De 3 à 11 ans. Jeu compris avec l'entrée du parc. Créneau à réserver ici.

Dans les centres commerciaux

À Montivilliers, on ne chasse pas les chocolats mais les lapins de Pâques, via un jeu de piste dans la galerie du centre commercial La Lézarde. C'est jusqu'à ce samedi 16 avril. Un téléphone portable est nécessaire. Cookie le Lapin de Pâques est aussi présent jusqu'à lundi de 10 à 12 heures et 14 à 18 heures, avec de belles surprises chocolatées.

Aux Docks Vauban du Havre, des sachets garnis de friandises sont dissimulés dans le centre. La chasse débutera à 10 heures samedi et 11 heures dimanche, jusqu'à épuisement des stocks ! Lapin de Pâques et maquillage sont aussi au programme.

Chasse scientifique à l'Atrium

L'espace régional de découverte scientifique et technique de Normandie organise une chasse aux œufs qui va permettre de découvrir le bâtiment et d'en apprendre un peu plus sur le corps humain. Activité ouverte aux enfants dès l'âge de 4 ans, dimanche, avec trois sessions au choix : 14h30, 15h30 ou 16h30. Animation comprise dans le billet d'entrée (4 €, tarif famille - règlement possible sur place). Inscription impérative ici.

Dans la forêt

L'association La Roue Libre, qui promeut la pratique du vélo au Havre, organise une chasse aux œufs dimanche de 14 à 18 heures. Les participants devront trouver des œufs en or pour obtenir une surprise. Tarif : 2 €. Inscription au 09 84 11 52 95 ou à larouelibre.communication@gmail.com

Jeux de piste dans les abbayes

À l'abbaye de Graville, au Havre, un jeu de piste est à réaliser en autonomie, à partir de dimanche. Le livret de départ est à télécharger sur internet ou à récupérer à l'accueil du musée. Un téléphone portable est nécessaire. Gratuit. À partir de 6 ans. Du 17 au 23 avril (sauf le mardi) de 10 à 12h30 et de 13h45 à 18 heures. Plus d'infos ici.

Les jardins de l'abbaye Saint-Georges de à Saint-Martin de Boscherville vont aussi s'animer, dimanche, de 14 à 17 heures, avec un jeu de piste accessible dès l'âge de 2 ans. Tarif : droit d'entrée du site pour les adultes (6€), gratuit pour les habitants de Saint-Martin de Boscherville sur présentation d'un justificatif. 3€ par enfant pour participer à la chasse aux œufs. Réservation ici.