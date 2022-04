Octeville-sur-Mer. 60 trottinettes électriques pour 6 000 habitants : une première mondiale

Après Le Havre, les trottinettes électriques en libre-service débarquent à Octeville-sur-Mer, commune de 6 000 habitants. Elle est la première commune de la communauté urbaine, excepté la cité Océane, à demander le déploiement de ces engins.

Une première mondiale

L'opérateur est le même que dans la cité océane, à savoir l'Américain Lime, présent dans plus de 200 villes à travers le monde. "C'est la première fois que l'on développe nos trottinettes dans une commune péri-urbaine, avec une densité de moins de 500 habitants au km2, précise Antoine Bluy, directeur général de Lime en France. Pour nous, c'est un test. Mais nous sommes convaincues que le service peut être utile, pas seulement en centre-ville." Car la commune d'Octeville-sur-Mer est "atypique", rappelle son maire Jean-Louis Rousselin : "Elle est très étendue, sur près de 2 000 hectares, autant que Rouen ! Et deux tiers des habitants vivent dans les hameaux."

Jean-Louis Rousselin, maire d'Octeville-sur-Mer Impossible de lire le son.

40 km d'autonomie

Soixante trottinettes, qui fonctionnent sur le même principe qu'au Havre, ont été réparties sur vingt emplacements, dont quatre dans le bourg. "On s'attend à des taux d'utilisation plus bas qu'au Havre mais à des distances plus longues. Les batteries de l'ensemble du parc ont été changées pour avoir une autonomie d'environ 40 km" indique Antoine Bluy. Par sécurité, il est impossible de les utiliser sur la RD 940.

Antoine Bluy, directeur général de Lime France Impossible de lire le son.