Manche. Le message de Mgr Le Boulc'h pour Pâques

C'est Pâques pour les catholiques ce week-end du 16 au 18 avril. L'évêque du diocèse de Coutances et Avranches, a diffusé son message de Pâques, un texte qui appelle à la paix et à l'espérance. Monseigneur Laurent Le Boulc'h s'appuie sur l'actualité, de la guerre en Ukraine notamment : "La croix rassemble sur elle toutes les cruautés du monde, ces atrocités qui souillent l'humanité, si près de nous en Ukraine." Pour lui, "dans notre humanité marquée par tant de blessures, d'inquiétudes, d'errances et de conflits, l'Évangile est un puits d'espérance." Monseigneur Le Boulch' propose de devenir des "hommes et femmes de bonne volonté, des témoins de cette espérance qui relève les accablés, apaise les angoissés, délivre les endeuillés".