Place du commerce. Ça bouge en ville et dans l'agglomération

Situé 4 impasse du commerce, ce traiteur est ouvert depuis le 20 octobre 2021.L'enseigne est spécialisée dans la vente de produits de la mer.

Dans un petit local de près de 50 m², Le Béguin des Mers propose des plats cuisinés et des plateaux de fruits de mer à emporter ou à livrer dans un rayon de 10 km. Le premier prix pour un plateau est de 14 € et selon ses envies, on peut y ajouter des produits plus nobles comme le homard.

Le traiteur travaille avec les pêcheurs de Granville et Blainville-sur-Mer.