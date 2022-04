[Replay] Présidentielle 2022. Réécoutez le débat d'entre-deux-tours dans la Manche

Politique. Jeudi 14 avril, sur Tendance Ouest, le député LREM Bertrand Sorre et la conseillère régionale RN Marie-Françoise Kurdziel, représentants d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans la Manche, ont débattu de leur vision pour la France et des programmes des deux candidats.