Ifs. Les lumières de la ville éteintes la nuit pour faire des économies

"On passe sur un budget d'un peu plus de 580 000 euros. C'est 230 000 euros de plus en 2022 par rapport à 2021 sur l'ensemble du budget de l'énergie", détaille Michel Patard-Legendre, maire de la commune d'Ifs. L'augmentation du prix de l'énergie touche tous les foyers mais aussi les collectivités. Pour faire face à la hausse du coût de l'électricité, la ville d'Ifs a décidé d'éteindre l'éclairage public la nuit entre 1 h 15 et 5 h du matin à partir du mardi 19 avril. "Nous avons choisi ces horaires par rapport aux heures de passages du tramway afin de pouvoir rentrer avec l'éclairage." Ainsi, sur une année complète d'expérimentation, la ville devrait économiser "plus de 40 000 euros". Une économie non négligeable pour la mairie : "La hausse du prix de l'électricité sur le budget de la ville est de + 394 % en 2022 par rapport à 2021. Par exemple, le budget du complexe sportif passe de 50 000 à 250 000 euros. C'est une charge très importante."

L'expérimentation devrait durer entre sux mois et un an "en espérant maintenir cette extinction sauf si ça créait des problèmes, notamment de sécurité".