Drame. Crash mortel d'un avion en Ariège, les deux pilotes formés en Normandie

Mardi 12 avril, un avion de voltige s'est écrasé au sol à Prat-Bonrepaux (Ariège). Baptiste Vignes et Simon de la Bretèche, les deux pilotes, sont décédés. La préfecture de l'Ariège précise que "les deux occupants de l'appareil ont été retrouvés en arrêt-cardio-respiratoire. Le SMUR n'a pas pu les réanimer".

Les deux pilotes étaient des champions de voltige.

Simon de la Bretèche (40 ans) était né près du Mans (Sarthe) et avait commencé à piloter à l'âge de 15 ans à l'aéro-club d'Alençon (Orne) auquel il était resté fidèle. Il était membre de l'équipe de France de voltige aérienne depuis plus de dix ans. Il avait été plusieurs fois champion d'Europe et du monde.

Baptiste Vignes (37 ans) était né à Calais (Pas de Calais). Il avait débuté dans l'aviation en 1999 au Havre (Seine-Maritime) où il avait obtenu le brevet de Base. En parallèle de ses études scientifiques, il avait découvert la voltige aérienne à Bernay (Eure). Il a été champion d'Europe par équipe et champion du monde individuel et par équipe.