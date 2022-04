Caen. Enchères : plus de 4 000 vinyles à voir à l'hôtel des ventes

Avis aux amateurs de musique ! Une importante collection de plus de 4 000 vinyles est en vente aux enchères depuis le 1er avril 2022 sur le site de l'hôtel des ventes de Caen. Ces objets proviennent d'une collection privée. Les plus grands noms de la scène internationale et les incontournables de la chanson française tels que Dalida, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Sylvie Vartan, The Rolling Stones ou encore Elvis Presley font partie de la collection. Les lots sont exposés jeudi 14 avril de 10 heures à 12 heures puis de 14 heures à 18 heures à l'Hôtel des ventes de Caen. Les personnes souhaitant en acheter doivent se rendre sur le site de vente en ligne Drouot.com. Les achats sont possibles jusqu'au vendredi 15 avril inclus.

Pour plus d'informations contactez le 02 31 86 08 13 ou contact@caenencheres.fr