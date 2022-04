Yvetot. Des fissures sur une auberge, sept personnes évacuées

Il a fallu fermer en partie la D6015 à Yvetot, mardi 12 avril. Vers 20 h 40, des fissures sont apparues sur le mur extérieur de la Vieille Auberge, à l'angle de la rue de la République et de l'avenue du Général Leclerc. Les pompiers ont également constaté l'effondrement d'un mur dans une cave et un affaissement de la chaussée.

Un périmètre de sécurité a été installé. Sept personnes ont été évacuées et relogées à l'hôtel. La brasserie doit momentanément fermer ses portes, laissant trois personnes au chômage technique. Une expertise de l'îlot de bâtiments (l'auberge et deux habitations) va débuter pour en savoir plus sur la suite. Pour l'heure, les habitants de ces logements ne peuvent pas rentrer chez eux.