Saint-Lô. Neptune enchères : elle reprend la maison des ventes et veut en faire un lieu culturel

"L'hôtel des ventes de Saint-Lô était spécialisé dans la vente de matériel professionnel. Je veux en faire un lieu culturel que les Saint-Lois pourront se réapproprier", détaille Marie Laurenson. La trentenaire, originaire de Granville, est bien connue dans le milieu des enchères normandes. En reprenant l'hôtel des ventes de Saint-Lô, situé rue de la Poterne, Marie Laurenson veut en faire un lieu de convivialité et le transformer en maison des ventes. Un nouvel établissement se créé à Saint-Lô mais surtout un nouveau lieu culturel va naitre car de gros travaux ont été réalisés. "Je veux que Neptune enchères soit aussi un lieu d'accueil du public dans un bel environnement, chaleureux", détaille-t-elle. Un lieu ouvert à tous, car les enfants et parents pourront aussi découvrir le monde des enchères, une nouvelle façon de consommer des objets déjà utilisés et une démarche de développement durable. "Beaucoup de gens pensent que les enchères sont réservées à une élite alors que pas du tout. Il y a toujours des petits prix, tout comme des prix plus élevés", rappelle Marie Laurenson. Mobilier, objets d'art, jouets, bandes dessinées seront proposés. Les premières ventes devraient être effectuées chez des particuliers dans le cadre d'inventaires et de vide-maisons, notamment des successions.

Marie Laurenson souhaite aussi instituer deux demi-journées par semaine d'estimations gratuites pour que les habitants puissent faire estimer leurs biens.

Marie Laurenson envisage également d'organiser des conférences et a déjà contacté le musée d'Art et d'Histoire de Saint-Lô.

Marie Laurenson a lancé une cagnotte en ligne pour contribuer au financement du projet.