Caen. Lydie Duclos Romeuf, un voyage pour changer de vie 

"Après 15 ans en tant que commerciale, j'ai senti qu'il fallait que je change de voie", confie Lydie Duclos Romeuf. Cette Caennaise de 33 ans a tout quitté pour devenir professeur de yoga. Un nouveau départ qu'elle a muri lors d'un voyage de six mois en Amérique du Sud et aux Etats-Unis avec son époux et sa fille alors âgée de 4 ans.

De commerciale à professeur

de yoga

Caennaise d'origine, Lydie Duclos Romeuf a effectué sa scolarité et ses études entre Giberville et Frénouville. "Lorsque j'avais 16 ans, j'étais passionnée d'Histoire. Mon rêve était d'être consultante en cinéma", se remémore la trentenaire. Une passion via laquelle elle découvrira notamment le bouddhisme. "En grandissant, j'avais envie d'indépendance. Je voulais rapidement gagner ma vie", poursuit-elle. La jeune femme décide alors de suivre un BTS en négociations et relations clients. "J'ai travaillé en tant que commerciale dans différentes entreprises. J'ai vendu des pompes à chaleur, des sous-vêtements et même des sardines", s'amuse-t-elle.

C'est il y a 6 ans, alors qu'elle est enceinte de sa fille Clémence, que Lydie Duclos Romeuf découvre le yoga. "J'ai essayé et je n'ai plus jamais abandonné", confie-t-elle. Cette passion prend de plus en plus de place dans sa vie. En décembre 2019, Lydie Duclos Romeuf décide de tout quitter. "Je me suis aperçue que ce métier n'était plus fait pour moi. J'ai décidé de réfléchir à ce que je voulais faire", livre la jeune femme. Quelques mois plus tard, en mars 2020, elle quitte donc définitivement son emploi de commerciale. " Le 7 janvier 2021, mon époux, ma fille et moi sommes partis à l'aventure", raconte-t-elle. Ils quittent leur appartement en centre-ville de Caen et partent pour six mois à la découverte du Brésil, du Mexique, du Costa Rica et des Etats-Unis. "On souhaitait prendre du temps en famille, réfléchir à notre futur et découvrir d'autres cultures", dévoile Lydie Duclos Romeuf.

A son retour, elle décide de se lancer et de créer son entreprise, L'Atelier bleu, en tant que professeur de yoga. "J'avais effectué des formations dans ce domaine avant de partir en voyage. J'ai poursuivi pendant notre périple à l'étranger", explique-t-elle. C'est en février 2022, que Lydie a réellement débuté son activité. Aujourd'hui, elle propose différents types de cours, mais aussi des massages Ayurvédique Abhyanga, une technique indienne pour réconcilier le corps et l'esprit. "Je ne sais pas ce que ça donnera dans l'avenir mais je suis contente parce que je me suis lancée. Je n'aurai ni remords ni regrets", conclut-elle.