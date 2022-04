Calvados. Une fillette de 5 ans tuée dans un accident

Un accident de la route s'est produit ce lundi 11 avril 2022 en fin de nuit sur la départementale 509 à proximité de la commune de Cordey, près de Falaise. Les secours ont découvert une petite fille âgée de 5 ans et sa mère de 30 ans. La fillette en arrêt cardiaque n'a pas pu être réanimée malgré l'intervention des pompiers. Sa mère était quant à elle incarcérée dans le véhicule. Les secours l'ont évacuée en urgence absolue vers le centre hospitalier de Caen. Une équipe de 13 secouristes, en provenance des centres de secours de Falaise, Potigny et Pont d'Ouilly, a été mobilisée sur l'opération. La gendarmerie nationale, les Services mobiles d'urgence et de réanimation de Falaise et d'Argentan sont également intervenus sur les lieux.