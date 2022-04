Pontorson. Collision entre une voiture et un minibus : cinq blessés dont deux enfants

Sur la RN 175 au niveau de Pontorson, une collision entre une voiture et un petit véhicule de transport en commun de neuf places s'est produite vers 14 heures Bilan : cinq personnes ont été blessées. Une femme âgée de 33 ans, deux hommes de 36 et 55 ans et deux enfants de 3 ans. Tous ont été évacués vers le centre hospitalier d'Avranches.

L'axe a été coupé à la circulation dans les deux sens pendant deux heures le temps que les 12 pompiers terminent leur opération.