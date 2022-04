Seine-Maritime. Les urgences saturées, les hôpitaux inquiets

Les différents centres hospitaliers de Seine-Maritime s'inquiètent de la fréquentation des urgences. Elles sont saturées.

Le CHU de Rouen indiquait mardi 5 avril que "les urgences adultes font face à une activité particulièrement soutenue qui engendre de très importantes difficultés pour trouver des places d'hospitalisation. Malgré la mobilisation importante des équipes, le temps d'attente est actuellement très long pour les soins non sévères". Le CHU invite les patients ne nécessitant pas de soins d'urgence sévère à éviter de se rendre aux urgences de l'hôpital Charles-Nicolle.

En cas d'urgence, contacter le 15

ou le 116 117

Même constat à l'hôpital Jacques Monod à Montivilliers, près du Havre. Ce dernier s'inquiétait jeudi 7 avril d'un risque élevé d'engorgement des urgences adultes pour le week-end suivant. L'établissement demande au public de composer le 15 en cas d'urgence vitale ou le 116 117 pour un avis médical ou une consultation, avant de se rendre aux urgences. Ces deux numéros sont accessibles 7 jours 7 et 24 heures sur 24. "Les patients éviteront ainsi une longue attente liée à la saturation des urgences depuis plusieurs jours." Les urgences de l'hôpital privé de l'Estuaire sont aussi saturées, indique l'établissement. Là aussi, il est recommandé de contacter le 15 ou le 116 117 avant tout déplacement.

Le Centre hospitalier de Dieppe est aussi inquiet. Il a tiré la sonnette d'alarme mercredi 6 avril. "Depuis plus d'une semaine, les urgences sont confrontées à une forte activité. Le pic de 190 passages a été atteint la semaine passée, pour une moyenne habituellement située entre 130 et 140 passages. Mardi [5 avril], 176 passages étaient enregistrés. Une forte activité pédiatrique est également notée depuis dix jours, avec plus de 40 passages jour." L'hôpital invite également les patients à privilégier une consultation chez un médecin généraliste, dans la mesure du possible.