Loisirs. Des nouveautés à découvrir aux zoos de Cerza et de Jurques 

Entre amis ou en famille, le retour des beaux jours est l'occasion parfaite pour profiter des nombreuses nouveautés que les parcs zoologiques normands, de Jurques et de Cerza, proposent à leurs visiteurs. A Jurques, la structure se prépare à accueillir des mangoustes naines, une nouvelle espèce en provenance du zoo de Beauval. Des naissances devraient également avoir lieu au printemps, notamment de loutres, lémuriens et manchots. Dans les prochaines semaines, la saison des amours devrait débuter pour les panthères des neiges et les guépards au sein du parc. Des travaux ont également été réalisés avant le retour des visiteurs au zoo de Jurques. L'enclos des loutres vient d'être réaménagé avec l'installation d'une passerelle totalement en bois. Pour le plus grand bonheur des visiteurs, un accès à la volière des ouistitis est désormais possible. Des aménagements ont également été réalisés pour les enfants. Une aire de jeux de plus de 300 m2 a également été ouverte.

Au zoo de Cerza, les panthères du Sri Lanka ont un tout nouvel enclos et peuvent désormais profiter d'un très grand espace où elles vont pouvoir grimper à plusieurs dizaines de mètres de haut. Tous les visiteurs pourront les admirer. Un espace privatisé sera réservé aux personnes ayant réservé un lodge. En partenariat avec l'association PBI (Polar Bears International), un véhicule d'expédition polaire utilisé en 1960 par l'explorateur Paul-Émile Victor est désormais exposé. Une présentation des programmes de conservation des animaux en milieu naturel est également mise en place pour présenter les actions menées par le parc en dehors du domaine. Gemsbok, loutre, koudou et tortues radiatas sont nées récemment et seront bientôt visibles. Les deux zoos recherchent activement des saisonniers pour les boutiques, l'accueil et le secteur restauration.