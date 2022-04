Cadeau. Cette semaine, gagnez deux séjours en famille au Futuroscope !

Gagnez vos séjours en famille au Futuroscope !

Vos entrées pour deux adultes et deux enfants durant deux jours, votre nuit d'hôtel avec petit-déjeuner et l'accès au spectacle nocturne "La Clé des Songes".

Profitez de ces deux jours au Futuroscope pour découvrir les 40 attractions, dont la nouveauté 2022 :

"Chasseurs de Tornades", accessible à partir du mois de mai 2022, une attraction immersive, pleine de technologie et de sensations, dans laquelle vous suivez une équipe de chasseurs de tornades équipée d'un véhicule très spécial.

- L'Extraordinaire Voyage, une attraction unique en Europe, dans laquelle vous planez au-dessus des cinq continents. Les pieds dans le vide, vous traverserez les plus beaux endroits de la planète

- Objectif Mars, le premier roller-coaster du Parc, qui permet de se glisser dans la peau d'astronautes, et de passer des tests pour mesurer leur aptitude à partir en mission dans l'espace.

- Futuropolis la nouvelle ville des enfants avec 21 jeux et attractions à partager en famille et répartis sur 3 hectares.

- Danse avec les Robot, montez dans des robots qui dansent en rythme sur un mix de Martin Solveig (trois niveaux d'intensité dont un pour les enfants) pour un moment inoubliable et très drôle

- Arthur, l'Aventure 4D, embarqués dans une course folle dans le mystérieux monde des Minimoys se cramponnent aux sièges de leur coccivolante.

- La Machine à Voyager dans le Temps des Lapins Crétins, équipés de lunettes en 3D, installez-vous dans un petit train, et partez en voyage à travers 5 époques de l'Histoire (Grèce antique, Far West, espace...).

Pour vous inscrire, envoyez FUTUROSCOPE par SMS au 7 11 12 (3x65cts + prix d'un SMS).

Un tirage au sort aura lieu vendredi 8 avril entre 9 heures et 9 h 30 et un deuxième entre 16 heures et 16 h 30.