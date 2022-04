Coutances. Un village autonomie de 94 villas va sortir de terre pour les seniors

Les Jardins d'Aphrodite, c'est le nom du futur village seniors de dernière génération qui est en train de voir le jour à Coutances. Jean Sotton, médecin gériatre explique le fonctionnement de cet équipement.

De plus en plus de personnes âgées souhaitent rester vieillir chez elles et ne pas intégrer un Ehpad ou une maison de retraite. "Il fallait donc amener une réflexion sur le maintien le plus longtemps possible à domicile", indique le docteur Sotton. Et son projet, à deux pas du lycée Jean-Paul II, se compose de 94 villas : 34 T1 de 30 m2, 46 T2 de 46 m2 et 14 T3 de 60 m2, situées au cœur d'un parc paysager. Ce projet est mis en place avec Pierre Lesouef, du cabinet Dupont Nicolay Architectes. Au total, 17 emplois, en comptant les gardiens de nuit, seront créés. Douze appartements pour les personnes en situation de grande dépendance (Alzheimer) sont également prévus. Toutes les villas disposeront d'un parking privatif et seront équipées d'une cuisine et d'une salle de bains adaptée, d'un jardin privatif.

Pratique. Tél 02 33 17 00 00.