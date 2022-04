Montivilliers. La Ville lance son atlas de la biodiversité

La Ville de Montivilliers lance son atlas de la biodiversité communale.

Depuis plusieurs années, la commune s'engage en faveur de la biodiversité, mise à mal par la pollution, l'artificialisation des sols ou encore l'introduction d'espèces exotiques. Cela s'est notamment traduit par la mise en place du "zéro phyto". Reconnue "Territoire engagé pour la nature", la Ville s'est engagée à aller plus loin, en prenant des mesures en faveur de la biodiversité. En 2020 et 2021, deux nouveaux vergers ont été créés (au parc Georges Brassens et aux services techniques).

Louise Vieussens - chargée de mission transitions écologiques Montivilliers Impossible de lire le son.

Pour accélérer son engagement, Montivilliers a donc décidé de réaliser un atlas de la biodiversité communale. Il s'agit de faire un état des lieux le plus exhaustif possible de la faune et de la flore présente sur son territoire. Une fois le diagnostic posé, il sera plus facile de prendre des mesures.

Il va falloir un an pour réaliser cet atlas, de mars 2022 à février 2023. Quatre associations locales s'y collent : la Ligue de protection des oiseaux (LPO), le Conservatoire d'espaces naturels (CEN), l'Observatoire batracho-herpétologique normand (OBHeN) et Aquacaux. Les habitants seront également mis à contribution via différents ateliers.

Lancement grand public de l'atlas de la biodiversité - samedi 2 avril

Depuis la Maison de l'enfance et de la famille

- Un village d'animations toute la matinée

- 10 h 30 : une balade "La nature dans mon quartier", par Aquacaux

- 10 h 45 : une balade familiale contée, par l'AFGA

- 11 heures : atelier plantations au Jardin partagé, par les bénévoles de l'AMISC

- 12 heures : table ronde sur le thème "la biodiversité à Montivilliers, mieux connaître pour mieux la protéger" avec LPO, CEN, OBHeN et Aquacaux