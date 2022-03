Société. Remise carburant, RSA… Ce qui change au 1er avril

Elle va faire du bien à votre portefeuille. Annoncée début mars par le gouvernement pour lutter contre l'inflation, la remise carburant va prendre effet vendredi 1er avril. Une bonne nouvelle qui n'arrive pas seule, puisque certaines prestations sociales augmentent. On fait le point.

Remise carburant

Comprise entre 15 et 18 centimes par litre d'essence, la remise carburant se fera directement aux distributeurs des stations de service. Selon le gouvernement, cette aide permettra une économie pour les automobilistes de 9 euros pour un plein de 60 litres.

Revalorisation des prestations sociales

Le Revenu de solidarité active (RSA) destiné aux personnes de plus de 25 ans va être augmenté le 1er avril.

Dorénavant, 575,52 euros seront versés par la Caisse d'allocations familiales (CAF), ce qui représente une augmentation de 15,78 euros par mois pour les bénéficiaires.

La prime d'activité est également revalorisée, son montant va augmenter de 1,8 % dès le mois d'avril.

Interdiction des terrasses chauffées

Cela devait déjà être interdit l'an dernier, mais l'interdiction avait été repoussée à cause de la crise sanitaire pour aider le secteur de l'hôtellerie. Comme l'exige la loi climat du 22 août 2021, dès le 1er avril, les cafés, bars, restaurants et bistrots n'auront plus le droit d'utiliser de systèmes de chauffage pour leur terrasse.

Fin de la trêve hivernale

Fixée du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, la trêve hivernale prend fin ce jeudi. Il s'agit d'une période durant laquelle les procédures d'expulsion d'un locataire qui ne paye pas son loyer sont suspendues. Concrètement, les expulsions locatives vont pouvoir reprendre.