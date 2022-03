Caen. Travaux sur le périphérique, des perturbation possibles

Un chantier de réparation des ouvrages dits de la SNCF et de l'A 84, sur le boulevard périphérique de Caen, va débuter lundi 4 avril. Ces travaux toucheront plusieurs communes, notamment Bretteville-sur-Odon et Eterville. Les interventions seront localisées entre les échangeurs n°8 "Bessin" et n°1 "Eterville".

Dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 avril, il ne sera pas possible de circuler sur la RN 814 au niveau de l'échangeur n°8 "Bessin", dans le sens extérieur Paris-Cherbourg, et les bretelles de l'échangeur n°8 "Bessin" d'accès au boulevard périphérique ouest seront également fermées à la circulation. Autre impact, dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 avril, vous ne pourrez pas emprunter la RN 814 au niveau de l'échangeur n°10 "Eterville", dans le sens intérieur Paris-Rennes, et la bretelle de l'échangeur n°10 "Eterville" sera fermée à toute circulation dans le sens intérieur Paris-Rennes. La Direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno) indique que pendant ces fermetures, des déviations seront mises en place.