Calvados. Une saison 2022 marquée par la nouveauté à Festyland

Situé à Bretteville-sur-Odon, aux portes de Caen, le plus grand parc d'attractions de Normandie a rouvert ses portes samedi 2 avril. Après deux saisons consécutives marquées par la Covid-19, le parc s'est fait une joie de retrouver ses visiteurs "pour une saison pleine", espère Alexandre Lair, son directeur. Pour fêter ça, Festyland offre une nouveauté cette année. "On n'a pas résisté à l'envie d'amener quelque chose de neuf pour fêter ce nouveau départ."

Voyage à l'époque des dinosaures

Lui et son équipe ont pensé à un retour dans le temps. Il s'agit de l'attraction La Vallée des dinosaures. "On emmène les Normands à la découverte de la Préhistoire, poursuit Alexandre. Il s'agit d'une promenade piétonne où les visiteurs tomberont sur des tricératops ou encore des T-Rex. On a créé un décor végétal, un volcan et une zone de fossiles." Le tout plongé dans une ambiance sonore de l'époque. Les visiteurs pourraient être surpris par les bruits d'animaux.

Un véritable pari pour le parc qui a perdu presque la moitié de son chiffre d'affaires à la suite des deux années de crise sanitaire. Pour rebondir et pour continuer à accueillir ses 225 000 visiteurs annuels, le parc d'attractions compte aussi sur le retour de ses grands événements.

Après un retour en fanfare à la réouverture, des festivités sont prévues à la fin du printemps. "On va organiser le retour de notre week-end Vikings au moment de la Pentecôte", du 4 au 6 juin 2022. La dernière fois que les Vikings avaient débarqué dans le parc, c'était en 2019. Un camp viking, des ateliers découverte, des arènes de combat et des déambulations pour les enfants sont au programme.

Pendant trois jours, le parc va vivre dans une ambiance nordique. Petits et grands peuvent venir en profiter jusqu'à fin septembre.