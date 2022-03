Manche. Des sacs de bienvenue distribués aux réfugiés ukrainiens

Les rangs des bénévoles grossissent pour fabriquer des sacs de bienvenue en tissu dédiés aux Ukrainiens qui arrivent dans la région après avoir fui la guerre. Plusieurs centaines de sacs ont déjà été fabriqués depuis plus de deux semaines. La Croix-Rouge de Saint-Lô les redistribue ensuite dans différentes villes. Une initiative de Tansy Forster, d'origine irlandaise et installée depuis vingt ans à Houesville, à Carentan-les-Marais. "J'ai pensé à faire un sac pour chaque femme avec du gel douche, brosse à dent, dentifrice... Pourquoi pas du rouge à lèvres, ou du vernis à ongle ? C'est nécessaire pour aider", explique Tansy, qui avait déjà créé une association en Angleterre à la fin des années 90 pour aider les exilés de la guerre du Kosovo.

Des sacs pour tous les profils

Son amie Fanny Morel, aussi bénévole, poursuit : "Cette petite touche pour les femmes leur permet de retrouver leur féminité... Pour les sacs enfant, on a mis des petits livrets de coloriage, pour les adolescents une barre chocolatée... Et la Croix-Rouge nous a aussi demandé des sacs pour les personnes âgées."

Si vous voulez faire don de produits d'hygiène, rendez-vous sur la page Facebook "Just For You - welcome bags" ou contactez Tansy au 06 78 31 68 46. Les bénévoles sont prêts à se déplacer pour récupérer les dons dans la Manche.