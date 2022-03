Caen. La Ville recherche des assesseurs pour les élections législatives

"Nous avons d'ores et déjà finalisé l'organisation de l'élection présidentielle", indique Nathalie Bourhis, maire adjointe chargée des ressources humaines de la formation et des affaires générales à Caen. 637 citoyens ont été volontaires pour être assesseurs lors du premier tour le dimanche 10 avril, et 624 pour le second scrutin du dimanche 23 avril.

Tous seront divisés dans les 57 bureaux de vote répartis dans 24 lieux de la ville. "Toute l'année, le service citoyenneté sollicite les Caennais, les nouveaux arrivants, les personnes qui s'inscrivent sur les listes électorales ou encore les personnes qui viennent faire des démarches. On les informe qu'elles peuvent aider dans un bureau de vote", poursuit-elle. Pour cette élection présidentielle, l'assesseur le plus jeune est âgé de 18 ans et le plus âgé de 96 ans. "La fourchette est assez large. L'âge moyen est de 58 ans", détaille l'adjointe. La municipalité est d'ores et déjà à la recherche de volontaires pour les élections législatives de juin 2022. Toutes les informations pour devenir assesseur sont à retrouver sur le site de la Ville.