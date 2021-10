Phil Abraham à Mont-Saint-Aignan

Phil Abraham, un des plus grands musiciens jazz de Belgique, sera en concert à Mont-Saint-Aignan. Il sera accompagné sur scène de Carment Philippe, Bertrand Couloume et Jean-Marc Duménil. Tromboniste autodidacte, Phil Abraham, est aussi appelé le Chet Baker du trombone. Après des études de piano classique, de guitare et d’harmonie l’artiste tombe sous le charme du jazz. Il est aujourd’hui un des grands solistes modernes, son sens de l’improvisation et subjugue tous les amateurs de jazz. Tous les magazines spécialisés saluent son talent. “La voix de Phil Abraham est un miroir vocal de ce qu’il donne déjà au trombone” peut-on lire dans So What. L’artiste a également accompagné de grand nom comme Michel Petrucciani, Charles Aznavour, Claude Nougaro, Toots Thielemans… et tant d’autres.



Pratique. Phil Abraham, Cinema Ariel Place Colbert Mont-Saint-Aignan. Mardi 15 novembre, 20h30, 12,80 €. Renseignements 02 35 15 25 99.

(Photo DR)