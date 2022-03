Musique. Twenty One Pilots propose un nouveau clip avec The Outside

Le duo Twenty One Pilots a sorti son sixième album Scaled and Icy en mai 2021.

On découvre en ce printemps 2022 The Outside, un titre qui nous emmène sur une île étrange où habitent de petits êtres féériques, des sortes de Grogu (bébé Yoda). Ces créatures sont déjà apparues dans d'autre clips du groupe.

Sur les réseaux, le groupe a donné le thème de sa chanson: "C'est une histoire sur les cycles, comment essayer de les briser. Sur le fait de discerner les attaques qui viennent de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Et aussi sur l'équilibre. Un équilibre entre être sauvé par un ami et se sauver soi-même."

Twenty One Pilots sera en France le 3 juillet au Main Square Festival d'Arras.