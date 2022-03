Calvados. Un bouchon anti-intrusion pour lutter contre le GHB

"Nous recevions de nombreuses demandes de la part des bars et des discothèques pour lutter contre le GHB", détaille Florent Lemonnier, chargé de communication chez Proxi Boissons, grossiste installé à Giberville.

Depuis plusieurs mois, l'utilisation du GHB dans les bars et discothèques s'accroît, un phénomène qui inquiète les professionnels du secteur. L'entreprise a d'ores et déjà passé une commande de 10 000 exemplaires afin de les distribuer à prix coûtant. "Le client décide ensuite s'il souhaite le distribuer gratuitement ou le vendre", poursuit le communicant. Ce bouchon anti-intrusion a été développé par Drink Watch, une entreprise lilloise. "C'est biodégradable, réutilisable une centaine de fois et adaptable à tous les verres. Ce qui est pratique pour le client. On sait que le GHB peut représenter un frein pour la clientèle, on souhaite trouver des solutions pour nos clients", détaille Florent Lemonnier. L'entreprise Proxi Boissons devrait livrer les premiers bouchons anti-intrusion dans les établissements d'ici le vendredi 1er avril.