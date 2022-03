Près de Lisieux. Un incendie déclaré dans une entreprise industrielle 

Les sapeurs-pompiers du Calvados sont intervenus lundi 28 mars aux alentours de 12 h 30 pour un incendie déclaré dans une entreprise industrielle située rue de l'Europe dans la commune de Saint-Martin-de-la-Lieue près de Lisieux. Les secours ont éteint l'édifice d'environ 800 m2 à usage de fabrication de transformateur à l'aide de quatre lances. "Une pose de barrage, de boudin absorbant et d'obturateur ont été mis en place afin d'éviter tous risques de pollution à venir sur les eaux pluviales et sur la rivière la Touques", indiquent les sapeurs-pompiers. Le responsable de la structure, la gendarmerie et le maire de la commune se sont rendus sur les lieux de l'incident. Plus d'une trentaine de sapeurs-pompiers étaient mobilisés.