A l'église, le mariage est une démarche de foi

Le nombre des cérémonies catholiques “ne représente même pas la moitié des mariages célébrés”, indique Christophe Potel, prêtre de la paroisse Notre-Dame Rouen Centre.

Démarche réfléchie, démarche de foi, les couples voient dans cet acte religieux la sacralisation de l’amour qui les unit et pour lequel ils souhaitent une célébration plus solennelle. Mieux vaut s’y prendre un an à l’avance. L’un des deux époux doit être baptisé. Généralement, on se marie dans la paroisse de sa résidence, de celle de ses parents ou de ses grands-parents.

La préparation au mariage, proposée par l’Eglise depuis de nombreuses années, est destinée à aider les couples à réfléchir à leur projet de vie. Elle se déroule en deux temps.



Tout d’abord, vient le temps des rencontres avec le prêtre pour faire connaissance, constituer le dossier du mariage et préparer la célébration avec la constitution du livret de chants, prières, etc.

Puis, le couple participe à trois “soirées de préparation au mariage”, l’occasion de rencontrer les autres couples qui se marieront dans l’année. Moment de convivialité, de partage et de réflexion autour des différents aspects de la vie de couple.

A noter : Si les sacrements ne s’achètent pas, il est de bon ton de participer à la vie de l’Eglise en donnant une offrande.