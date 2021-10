Les mondes magiques d’Elise et Robin

On en franchit le seuil sous un oiseau de paradis. “Le nom “Les Mondes magiques, nous l’avons tiré d’un livre que nous avons aimé” (Le monde magique de Ernesto de Martino)”

Master de philosophie politique en poche pour l’un, Master de lettres et de conception et mise en oeuvre de projets culturels pour l’autre, Robin Kerguillec et Elise Feltgen ont l’enthousiasme de la jeunesse et à 25 et 26 ans ont donné corps à leur rêve. “Les mondes magiques, ce sont aussi tous ces mondes que l’on croise à travers les livres”.



Rencontres

“Nous essayons de privilégier les livres rares, originaux, de surprendre et de mettre en avant les petites maisons d’édition comme “Ombres”, “Allia” ou les éditions Fei spécialisées dans la BD franco chinoise” explique Elise Feltgen. “Avec aussi un coin jeunesse”.

Sans idées préconçues, Robin Kerguillec et Elise Feltgen voulaient un lieu “ouvert”. “Ici les gens peuvent s’installer, feuilleter, travailler ou prendre un verre”. Et déjà Les Mondes magiques ont attiré dans leur antre quelques habitués, une clientèle de quartier, de parents et d’enfants, d’étudiants. Dès novembre, des rencontres seront organisées une fois par mois : “L’idée est d’inviter des gens à venir parler de ce qu’ils aiment, de leur métier et dans tous les domaines, pas nécessairement en lien avec le livre”, annonce Robin Kerguillec. Bref, faire de cette bouquinerie un nouveau lieu d’échange qui n’a plus qu’à attendre que le charme opère...

Ariane Duclert

Pratique. Les Mondes magiques. 98, rue Beauvoisine. Tél. 02 35 71 11 90.