Les travaux sans fin de l'abbatiale Saint-Ouen

Les échaffaudages qui coiffent la tour couronnée de l’abbatiale Saint-Ouen disparaîtront bientôt. “Nous avons fait remplacer les béquilles en bois, qui consolidaient cette partie de l’édifice, par de la pierre”, indique Guy Pessiot, maire adjoint de Rouen en charge du patrimoine.

Les travaux de restauration ont coûté près de 800 000 € pour chaque face, excepté pour la face Sud, la plus exposée et donc la plus abîmée, qui montent à 1,4 million d’euros. D’autres restaurations se profilent déjà. “De toutes les églises de Rouen, l’abbatiale Saint-Ouen est celle où il y a le plus de choses à faire”.

Une fois les travaux actuels finis, des études seront menées afin de déterminer les restaurations à effectuer, notamment sur la façade sud, le portail des Marmousets ainsi que le portail occidental. Mais pour ces futurs liftings de l’édifice, il faudra attendre 2014 et l’établissement d’un nouveau plan pluriannuel d’investissement.