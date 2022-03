Manche. Meilleurs lycées du département : découvrez le palmarès

Le magazine L'Etudiant a publié mercredi 23 mars le palmarès des lycées de France.

Dans le département de la Manche, le classement des 18 meilleurs lycées généraux et technologiques laisse apparaître une moyenne de 13,56 sur 20, légèrement supérieure au Calvados et l'Orne. Le classement prend en considération le taux de réussite et le nombre de mentions. Voici le top 5 des établissements de la Manche :

• 1er : lycée Maurice Marland à Granville. Note : 17,87/20. Taux de réussite au bac 2021 : 100 %, taux de mentions : 83 %.

• 2e : lycée Notre-Dame de la Providence à Avranches. Note : 15,85/20. Taux de réussite au bac 2021 : 100 %, taux de mentions : 76 %.

• 3e : lycée Jean Paul II (privé) à Coutances. Note : 15,6/20. Taux de réussite au bac 2021 : 100 %, taux de mentions : 82 %.

• 4e : lycée Thomas Hélye (privé) à Cherbourg. Note : 15,31/20. Taux de réussite au bac 2021 : 100 %, taux de mentions : 81 %.

• 5e : lycée Robert de Mortain à Mortain-Bocage. Note : 14,78/20. Taux de réussite au bac 2021 : 99 %, taux de mentions : 75 %.