Rouen. Une permanence gratuite de médecins ouvre pour les réfugiés ukrainiens

Impossible pour Marianne Lainé, médecin généraliste à Rouen et vice-présidente de l'ordre des médecins de Seine-Maritime, de rester inactive devant l'horreur de la guerre en Ukraine. Au sein de la maison de santé Saint-Eloi, elle a choisi de mettre à disposition des locaux pour des confrères qui proposent, depuis jeudi 24 mars, des consultations gratuites aux réfugiés ukrainiens. "Certains ne sont pas encore passés par la préfecture et n'ont pas leurs droits ouverts. Pour les autres, cela est utile en attendant qu'ils trouvent un médecin traitant auprès du foyer dans lequel ils seront définitivement accueillis", détaille-t-elle. La démarche a été entreprise en lien avec l'Assurance maladie, les collectivités ou encore le conseil de l'ordre des médecins.

Une médecin ukrainienne en soutien

Les praticiens sont des bénévoles ou des médecins généralistes remplaçants qui se mobilisent pour assurer ces consultations bénévolement. Le premier jour, jeudi 24 mars, un homme et son fils réfugiés sont déjà venus consulter. Ils ont pu rencontrer Liuidmyla, elle-même réfugiée ukrainienne venue prêter main-forte. Elle a quitté Kiev pour arriver à Rouen le 9 mars chez une cousine, laissant derrière elle son mari et son fils mobilisés pour combattre. Médecin pneumologue-allergologue dans un hôpital de la capitale ukrainienne, elle parle quelques mots de français.

"Je peux aider pour les consultations et pour les traductions", décrit-elle. "Elle comprend la finesse des mots des Ukrainiens et peut retranscrire. Ça nous aide beaucoup", assure Marianne Lainé.

Les consultations sont ouvertes les lundis et jeudis toute la journée et le mercredi après-midi pour la pédiatrie. Il faut impérativement prendre rendez-vous via la page de la maison de santé Saint-Eloi sur Doctolib.