Manche. Accident mortel à Sartilly : prison ferme pour le conducteur

Le jugement est tombé mercredi 23 mars, au tribunal de Coutances. Le 11 mai 2018, à Sartilly, un automobiliste avait percuté la voiture dans laquelle se trouvait une jeune femme de 21 ans, Charlotte Papillon, avec son compagnon, qui la conduisait.

Le prévenu roulait à près de 160 km/h, et avait près de 2 grammes d'alcool par litre de sang. Grièvement blessée, la jeune femme s'était trouvée incarcérée. Elle avait ensuite été transportée par hélicoptère au CHU de Caen. Elle était tombée dans le coma, avant de mourir huit mois plus tard, le 24 décembre 2018. Le prévenu, Alexandre Roger, a été condamné à cinq ans de prison dont trois ans ferme pour homicide involontaire. Son permis de conduire est annulé et il n'a pas le droit de le repasser avant un an.