Présidentielle 2022. Jean-Luc Mélenchon en meeting en Normandie… via son hologramme

Dans la dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle, le candidat de l'Union populaire, Jean-Luc Mélenchon, s'offre un "multi-meeting", mardi 5 avril, en direct et en simultané dans douze villes de France. Pour cela, le député La France insoumise va une nouvelle fois faire appel à un hologramme, une technologie qu'il avait déjà utilisée à plus petite échelle en 2017, entre Paris et Lyon. Cette fois, c'est à Lille qu'on trouvera le Jean-Luc Mélenchon en chair et os.

Parmi les villes où le public pourra voir le candidat holographique : Le Havre.

La réunion publique se tiendra au Carré des Docks à 19 h 30. Selon l'affluence, des trajets en cars pourraient être organisés par l'équipe de campagne depuis les cinq départements normands.

Pratique. Meeting de l'Union populaire, mardi 5 avril à 19 h 30 au Carré des Docks du Havre. Entrée libre.