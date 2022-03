Covid-19. Le Vaccin'Arena de Rouen ferme bientôt ses portes

Il avait ouvert ses portes au mois d'avril 2021, devant l'urgence de vacciner massivement les Normands pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Le Vaccin'Arena, installé dans le Kindarena de Rouen, n'a pas cessé son activité depuis. Au plus fort, jusqu'à 2 500 injections quotidiennes étaient administrées dans ce centre éphémère géré à la fois par le CHU de Rouen, des professionnels de santé libéraux, la Métropole Rouen Normandie et le Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime (Sdis 76). "Les gens ne viennent pas faire les rappels, parfois même de troisième dose, ce qui est quand même une problématique, constate Marianne Lainé, co-responsable médicale du Vaccin'Arena. Il est temps que les grands centres de vaccination ferment et que les gens prennent l'habitude de se faire vacciner chez leur médecin traitant ou en pharmacie."

Une fermeture progressive des centres

Selon l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie, la baisse de la demande "s'explique par la très bonne couverture vaccinale dans la région".

Au 6 mars, le taux de primo-injections de la population éligible de plus de 12 ans était de 95 % et le taux de rappel sur les personnes éligibles à 3 mois de plus de 18 ans était de 91,1 %, selon les chiffres de l'ARS. L'agence confirme une suspension progressive de l'activité en centre de vaccination d'ici la fin du mois.

Fermeture totale jeudi 31 mars à 16 heures.