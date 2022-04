Le Havre. Le nouveau patron du port, le transport dans la peau

La feuille de route de Florian Weyer pour le port du Havre.

HAROPA Port s'est fixé trois grands axes de travail pour les prochaines années : la multimodalité, la transition énergétique et écologique, et la transition numérique. Florian Weyer est chargé de les décliner au Havre, de façon adaptée.

Multimodalité

"C'est un vrai challenge. Il vaut mieux faire fonctionner les terminaux de Port 2000 avec le terminal multimodal. Le réseau ferroviaire internet au port est bien développé, mais il faut le dynamiser, peut-être en construisant de nouvelles gares."

Transition écologique

"Pour moi, il s'agit de faire éclore des projets déjà entamés. De nouvelles activités sont en train de s'implanter sur le port, comme l'éolien en mer, l'hydrogène vert et le photovoltaïque."

Transition numérique

"C'est une mission particulière pour moi, puisque je la porte à l'échelle de l'axe Seine. Je vois le numérique comme facilitateur de tout le reste. On va mieux gérer la multimodalité. On pourra suivre plus facilement un camion, un train, une marchandise. Ce sera en temps réel. Le numérique, c'est voir comment on met les outils au service des besoins concrets du port et des industriels."