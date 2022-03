Cadeaux. Gagnez vos places pour le parc d'attractions Festyland

Gagnez tous les jours, votre pass Duo (2 entrées) pour Festyland, le plus grand parc d'attractions de Normandie, à Bretteville-sur-Odon, près de Caen. Attractions, b outiques et restaurants, passez un moment magique en famille à Festyland. Ouverture dès le samedi 2 avril !

Et vendredi matin, tirage au sort parmi tous les participants pour remporter votre pass famille (soit 4 entrées) !

Une trentaine d'attractions pour toute la famille autour de l'histoire normande, avec différentes périodes comme la Belle Époque, les Vikings, les Pirates et les Chevaliers.

Pour les sensations fortes, optez pour Miolnyr, la Tour d'Esnabuc, Le Grand Tournoi, Captain Roc, l'Eretic, dans les bouées de Kaskade...

Toutes les infos sont à retrouver sur festyland.com. Pour vous inscrire, envoyez TO par SMS au 7 11 12 (3x65cts + prix d'un SMS). Tirages au sort chaque jour, entre 8 heures et 8 h 30, dans Normandie Matin, avec Pierre et Laure.