Rouen. À l'Urban Style de l'Europe, trois chambres, trois ambiances

L'établissement rouennais propose de s'évader le temps d'une nuit, avec trois chambres customisées aux ambiances bien singulières qui rendent un hommage au patrimoine culturel de Rouen.

Musique, bande dessinée et peinture

"Rouen est quand même un berceau de la musique depuis des lustres et, comme on a aussi une petite clientèle artistique, l'idée était de faire un petit clin d'œil à la scène musicale de Rouen", explique le gérant Georges-André Piat. La "Backstage", c'est la chambre la plus prisée. Comme son nom le laisse deviner, la chambre offre au client une plongée dans les coulisses d'un spectacle, avec des guitares accrochées aux murs, eux-mêmes tapissés d'affiches de concerts, des Sex Pistols en passant par Téléphone. La deuxième chambre, intitulée "Comic Strip", propose un voyage au cœur des années soixante-dix. Fauteuil coquille, canapé orange et luminaires en rondeur, le mobilier vintage rappelle bien l'ambiance "seventies" et ses couleurs chatoyantes. La chambre dégage aussi une atmosphère Pop Art, qui fait le pont avec l'univers de la BD, retranscrit à travers une série de cartons dessiné accrochés au mur.

Le gérant continue d'ailleurs de chiner des objets pour alimenter les décos de ses chambres qui sont en perpétuel mouvement. Pour la dernière pièce, le gérant a voulu partager son amour pour les œuvres de Daniel Authouart, peintre originaire de Lillebonne, en Seine-Maritime. Plusieurs toiles de l'artiste ont été installées dans la chambre, située au dernier étage de l'hôtel. Celle-ci a également accès à un rooftop avec vue sur la cathédrale de Rouen. "L'idée, c'est de pouvoir aller jusqu'à Monet, notamment les soirs d'illumination de la cathédrale, au mois de juin." Pour la réservation, il est conseillé de se rendre sur place, afin de profiter de tarifs plus avantageux, soit moins de 150 euros la nuitée.