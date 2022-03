Orne. Quels sont les meilleurs lycées du département ?

L'Éducation nationale a publié mercredi 23 mars les "Indicateurs de valeur ajoutée" (IVAL) des lycées de France. L'occasion d'effectuer le classement des meilleurs établissements. On fait le point dans l'Orne.

En fonction du taux de réussite au baccalauréat, le lycée Jeanne d'Arc d'Argentan et le lycée Bignon de Mortagne-au-Perche arrivent en première position, avec 100 % d'obtention de bacheliers en 2021. Ce sont aussi les établissements qui ont eu le plus de mentions, avec 79 % pour le premier et 68 % pour le second. Concernant la valeur ajoutée, qui mesure la différence entre les résultats obtenus et les résultats qui étaient attendus, c'est le lycée Napoléon de L'Aigle qui est en haut du podium.