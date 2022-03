Présidentielle 2022. Philippe Poutou en meeting à Alençon : "Il faut tout revoir"

Selon la Chambre d'agriculture Normandie, la région compte près de 39 000 exploitants et coexploitants agricoles. Un chiffre conséquent qui pose une question : comment régler les dettes des agriculteurs avec la tête sous l'eau ? Candidat à la présidentielle pour la troisième fois, Philippe Poutou, du Nouveau Parti anticapitaliste, a tenu un meeting à Alençon mardi 22 mars, à 20 h 30, dans la salle Baudelaire. Il a notamment présenté l'une de ses propositions pour le monde agricole : la création d'un moratoire sur les dettes des agriculteurs.

"Il faut tout revoir"

Le candidat à la présidentielle n'a pas manqué de le dire : "Il faut tout revoir" dans le système agricole.

"C'est la remise en cause profonde du système productiviste, détaille-t-il. Cela passe par l'expropriation des grosses propriétés capitalistes de l'agriculture. Il y a ce besoin de rentabilité et on sait que c'est un système qui court à la catastrophe. On le voit déjà avec les algues vertes en Bretagne, la pollution, la dénaturation de l'écosystème, les problèmes de santé pour les agriculteurs et la malnutrition."

