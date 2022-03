Le Havre. L'influenceur Monsieur Lion se lance dans la téléréalité

Sow Ousmane, alias Monsieur Lion, est un des influenceurs du Havre. Il compte plus de 100 000 abonnés sur le réseau social Snapchat et plus de 10 000 sur Instagram. Cet autoentrepreneur de 27 ans travaille dans l'événementiel. Il organise des soirées privées au Havre et ses alentours. Sur Snapchat, il aime parler de la vie quotidienne, sans filtre, lançant des débats sur la vie de couple ou le comportement des hommes.

Monsieur Lion lance une téléralité digitale Impossible de lire le son.

Monsieur Lion se lance dans un nouveau défi avec Awax Agency (agence havraise de marketing d'influenceurs). Il va monter une téléréalité digitale qui sera tournée au Maroc en juillet prochain et diffusée sur YouTube avant la fin de l'année. Dix candidats vont enchaîner des défis et aider une association humanitaire pour tenter de gagner un chèque permettant de financer un projet professionnel. Le casting pour sa téléréalité digitale a été réalisé vendredi 11 mars, au Havre. 70 candidats avaient fait le déplacement de toute la France et même de l'étranger (Suisse et Belgique).

Les candidats du casting réalisé le 11 mars au Havre. - .

La sélection sera faite en mai. Le titre de sa téléréalité n'est pas encore connu. Son projet est soutenu par de nombreux influenceurs de renom : Anthony Matéo, Milla Jasmine, Sarah Lopez, Marwa, Mourade, Charlotte et Lila Taleb.